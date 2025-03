INTRATTENIMENTO IN ABRUZZO: QUALI SONO LE APP SU CUI TRASCORRONO PIÙ TEMPO I RAGAZZI

L’Abruzzo ha vissuto una profonda trasformazione nel modo in cui i giovani si avvicinano all’intrattenimento digitale. L’accesso a dispositivi come smartphone e tablet già in età sempre più precoce ha rivoluzionato le abitudini legate al tempo libero, allo studio e alle modalità di socializzazione.

L’uso del digitale implica un potenziale duplice effetto: da un lato, facilita la diffusione della conoscenza, permette un rapido scambio di informazioni e favorisce la creatività; dall’altro, può esporre i giovanissimi a fenomeni di dipendenza o a situazioni di rischio online. La presenza di piattaforme globali, affiancate da iniziative locali sviluppate nella regione, testimonia l’interesse sempre maggiore per questo settore. In particolare, l’Abruzzo sta puntando su app rivolte ai ragazzi con l’obiettivo di informarli, sensibilizzarli su tematiche sociali e coinvolgerli in progetti di valorizzazione del territorio.

La diffusione degli smartphone e il ruolo delle app di messaggistica

Uno dei punti centrali per comprendere l’evoluzione dell’intrattenimento digitale in Abruzzo è la diffusione capillare dello smartphone tra i giovanissimi. I dati a livello nazionale indicano che il 78,3% dei ragazzi tra gli 11 e i 13 anni utilizza internet quotidianamente, principalmente attraverso il cellulare. Questa tendenza è confermata anche a livello regionale, dove si registra un accesso agli smartphone in età sempre più bassa. Il telefonino non è più soltanto un mezzo per telefonare o inviare SMS: viene utilizzato come strumento polivalente per restare in contatto con gli amici, guardare video, ascoltare musica, condividere contenuti e anche studiare.

In questo contesto, le app di messaggistica istantanea giocano un ruolo determinante. Tra queste, WhatsApp è la più utilizzata: con una penetrazione che raggiunge il 90,3% tra le persone di età compresa tra i 16 e i 64 anni, rappresenta il canale preferito per lo scambio di messaggi, immagini e note vocali. Il suo successo tra i giovani abruzzesi è legato a diverse ragioni:

Facilità d’uso: l’interfaccia intuitiva permette a chiunque, anche ai meno esperti, di inviare messaggi o creare gruppi con pochi tocchi.

Comodità di creazione di gruppi: i ragazzi possono organizzare le attività extrascolastiche, i ritrovi e perfino i progetti di studio senza dover ricorrere a numerose telefonate.

Familiarità: la maggior parte degli adulti, genitori compresi, utilizza WhatsApp, rendendolo un canale comune per la comunicazione familiare.

L’importanza di questa app è testimoniata anche dalla presenza di numerosi gruppi scolastici che si formano a ogni inizio anno, utilizzati per tenersi informati sui compiti e su eventuali attività extracurricolari.

Negli ultimi tempi, i giovani abruzzesi mostrano inoltre un crescente interesse verso le applicazioni di gioco online, incluse quelle dei siti scommesse non aams. Questi portali, pur non essendo regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, risultano attraenti per la varietà di giochi proposti e per alcune condizioni percepite come più flessibili rispetto alle piattaforme AAMS. È importante notare che i ragazzi spesso cercano esperienze di intrattenimento nuove e diverse, e le scommesse non AAMS vengono talvolta considerate un’alternativa tra le tante offerte dal panorama digitale.

Nuovi trend: TikTok, Instagram e YouTube

Oltre alla messaggistica, i social network esercitano un fascino particolare sui giovani abruzzesi, che si ritrovano in queste piattaforme per condividere momenti di vita, contenuti creativi e trend del momento. In questo quadro, due protagonisti assoluti sono TikTok e Instagram.

TikTok: secondo uno studio recente riportato da Vanity Fair Italia, il 76,74% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni utilizza questa piattaforma. Il grande successo di TikTok risiede nella sua natura di app “snackable”, che permette la creazione e la fruizione di brevi video di forte impatto visivo. Balli, sketch comici e challenge sono alcuni dei contenuti che attirano di più i giovanissimi, i quali possono così esprimere la propria creatività.

Instagram: nonostante l’avanzata di TikTok, Instagram mantiene la sua rilevanza, con il 69,86% di utilizzo tra i ragazzi della stessa fascia d’età. Oltre alle funzioni classiche di condivisione di foto e storie, la piattaforma offre Reels e funzioni dedicate ai contenuti live, avvicinandosi sempre di più al format di TikTok.

YouTube, invece, rimane una certezza per l’intrattenimento e l’apprendimento online: l’86% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni la utilizza assiduamente. La varietà di contenuti presenti (videoclip musicali, tutorial, vlog, gameplay) la rende una fonte inesauribile di intrattenimento. Alcuni canali, inoltre, offrono vere e proprie lezioni interattive che possono supportare i ragazzi nello studio, ampliando il concetto di apprendimento formale e informale.