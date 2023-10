INTRODACQUA: RIPARTE LA SCUOLA DI MUSICA DOPO L’INTESA CON IL CONSERVATORIO DELL’AQUILA

INTRODACQUA- Valorizzare la scuola di musica e i talenti locali nel paese della banda. E’ questo il filo conduttore della convenzione che il Comune di Introdacqua (L’Aquila) ha siglato con il Conservatorio Casella dell’Aquila.

A darne notizia è il sindaco del piccolo centro, Cristian Colasante, che tiene a battesimo oggi la ripartenza della scuola con l’open day che si svolgerà dalle 17 alle 20 in piazza Cavour. “Maestri storici e collaboratori si sono uniti per proseguire la tradizione musicale del nostro paese e far ripartire la scuola dopo l’emergenza pandemica – afferma Colasante – Tra le novità spicca la collaborazione del mandolinista Francesco Mammola, che terrà un corso specifico. Inoltre si inaugurerà un sodalizio con la scuola di Palena nel chietino”.