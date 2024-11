INTRODACQUA TORNA TRA “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”: “GRANDE SODDISFAZIONE, ABRUZZO A QUOTA 27”

INTRODACQUA – “È un graditissimo ritorno nella famiglia de I Borghi più belli d’Italia quello di Introdacqua, centro della Valle Peligna, che fa salire i borghi certificati abruzzesi a quota 27!”.

Ad annunciarlo, in una nota, è Antonio Di Marco, presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise.

“A cinque anni dalla sua esclusione, saluto con grande soddisfazione il ritorno del Comune di Introdacqua, che ha saputo riprendere un percorso di impegno e progettualità per tornare a far parte de ‘I Borghi più belli d’Italia’ ed avere ulteriori opportunità di sviluppo turistico e lo scorso direttivo nazionale ha deliberato il suo ritorno all’interno dell’associazione”, sottolinea Di Marco.

“L’Associazione – viene spiegato nella nota – predispone un calendario annuale di verifiche di Borghi già certificati, per verificare che abbiano mantenuto le caratteristiche richieste dalla carta di Qualità e quando un borgo viene meno ai parametri dettati dal disciplinare associativo, si può anche venire esclusi. La rigidità della selezione e di queste verifiche è una garanzia nei confronti dei visitatori italiani e stranieri e un incentivo a migliorare il borgo in termini di conservazione, rispetto alla qualità della vita per i residenti e nel sistema di accoglienza per i turisti”.

“Ringrazio il presidente Fiorello Primi per l’ascolto attento e funzionale rispetto alle due regioni che coordino e presiedo – aggiunge Di Marco – Faccio i miei complimenti al sindaco Cristian Colasante e all’Amministrazione del Comune di Introdacqua per questo obiettivo raggiunto, che dà grande soddisfazione ma altrettanta responsabilità perché l’impegno, d’ora in poi, dovrà essere raddoppiato per riprendere un cammino di successo che faccia crescere la comunità, migliorandone quotidianità e servizi”.