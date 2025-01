INVASIONE TURISTI A ROCCARASO: GIANSANTE (SCI CLUB PESCARA), “NESSUN DISAGIO PER I NOSTRI BUS”

PESCARA – “Con riferimento a quanto accaduto lo scorso fine settimana a Roccaraso, corre l’obbligo di precisare che i pullman organizzati dallo Sci Club Aterno Pescara hanno tutte le autorizzazioni per raggiungere e sostare nell’area degli impianti, ma soprattutto nessuno dei nostri iscritti è incappato nei disagi raccontati da tutti gli organi di stampa in questi giorni”.

Lo puntualizza Mattia Giansante, presidente dello Sci Club Aterno Pescara, che ogni weekend, e dal 1984, svolge la propria attività istituzionale, sportiva e sociale, tra cui il servizio di bus navetta che dalla costa pescarese raggiunge l’Aremogna, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni autorizzative. “Innanzitutto – aggiunge – va rimarcato che alle nostre iniziative prendono parte sportivi e appassionati di sci che frequentano con assiduità le piste e gli impianti, secondo un programma preciso e consolidato che il nostro sodalizio promuove da anni in collaborazione e sinergia con il Consorzio Skipass Alto Sangro”.

Giansante rimarca come sia indispensabile distinguere chi raggiunge il comprensorio sciistico di Roccaraso e dell’Alto Sangro per frequentare gli impianti, da chi vuole semplicemente trascorrere una giornata in montagna all’aria aperta e resta a valle delle piste. “Concordo – conclude – su quanto sostenuto nei tavoli istituzionali per quanto riguarda la necessità di regolamentare gli accessi indiscriminati alla località montana, ma va altrettanto chiarito che chi aderisce ad iniziative organizzate da sodalizi strutturati, come lo Sci Club Aterno Pescara, ha la garanzia di giungere a destinazione, fruire dei servizi e godersi una splendida giornata di sport all’aria aperta e nel rispetto dell’ambiente”.C