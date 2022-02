INVENTIAMO UNA BANCONOTA: LANCIATO A L’AQUILA CONCORSO PER LE SCUOLE DI BANCA D’ITALIA

L’AQUILA – Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, hanno indetto la nona edizione del Premio per la Scuola ‘Inventiamo una banconota’ che prevede il coinvolgimento degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado nella progettazione di una banconota immaginaria su uno specifico tema. Quest’anno il tema scelto è “Un nuovo inizio: ripartire attraverso l’economia” e vuole incoraggiare gli studenti a riflettere sulle opportunità che rappresenta per le nuove generazioni la ripartenza in chiave economico finanziaria, all’indomani della pandemia.

L’occasione sarà quella di discutere in classe, sotto la guida dei docenti, di valori di educazione finanziaria ricollegati alla situazione del nostro Paese e di trasporre le idee, le proposte e i sentimenti in un disegno di banconota immaginaria.

La partecipazione è aperta alle scuole italiane in territorio nazionale e all’estero, statali e paritarie, che concorreranno ognuna per la propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado).

Il concorso prevede una prima fase di selezione a livello interregionale che in questa edizione sarà coordinata dalla Filiale di L’Aquila che ha nominato una Giuria della quale faranno parte, oltre ai rappresentanti della Banca d’Italia e del Ministero, anche esponenti di rilievo dell’università, del giornalismo e dell’arte nella nostra regione.

La Giuria interregionale dovrà selezionare, in forma rigorosamente anonima, nove bozzetti semifinalisti (3 per ogni grado di istruzione) delle regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Sardegna, basandosi non solo sulle caratteristiche tecniche e artistiche del disegno, ma anche su una relazione accompagnatoria che illustri il percorso seguito dai ragazzi nel progetto. Gli Istituti delle nove classi selezionate riceveranno intanto un premio di duemila euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche e accederanno, assieme alle scuole scelte nelle altre regioni italiane (in totale 54) alle fasi successive di selezione. Le tre classi che alla fine vinceranno il Concorso (una per ogni grado di istruzione) parteciperanno ad una cerimonia di premiazione che si terrà a Roma – se possibile in presenza – e riceveranno un contributo in denaro, pari a diecimila euro, per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche e una targa ricordo.

La Giuria interregionale coordinata dalla Filiale di L’Aquila sarà così composta: Massimo Calvisi, Temporaneo Responsabile della Filiale di L’Aquila della Banca d’Italia Antonella Tozza, Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo Giuliana Birindelli, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università ‘G. d’Annunzio’ di Chieti-Pescara e Sindaco effettivo della Banca d’Italia Antonio Gasbarrini, critico d’arte e saggista Monica Pelliccione, giornalista e scrittrice.

Il numero delle scuole partecipanti è significativamente aumentato negli anni, passando dalle circa 300 della prima edizione del 2013/2014 alle 764 dell’edizione tenutasi durante lo scorso anno scolastico. Le scuole della nostra regione hanno sempre ottenuto importanti riconoscimenti in questa competizione.

Le edizioni del 2014/2015 e quella del 2019/20 sono state vinte da due scuole abruzzesi, rispettivamente di Chieti e di Castiglione Messer Marino (Chieti) nelle categorie delle superiori e delle elementari.

Nell’ultima edizione, su 9 scuole semifinaliste dell’aggregato interregionale, 3 erano abruzzesi. Il bando del Premio e la scheda di iscrizione, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul concorso, sono reperibili sul sito: https://premioscuola.bancaditalia.it/.

Per partecipare gli Istituti scolastici dovranno inviare via e-mail, all’indirizzo premioperlascuola@bancaditalia.it, la scheda di iscrizione allegata al bando entro e non oltre il 18 febbraio 2022.

Si riporta il calendario con le principali scadenze del concorso: – termine per l’invio della domanda d’iscrizione: entro il 18 febbraio 2022; – termine ultimo per la presentazione dei bozzetti: entro il 14 marzo 2022; – selezione interregionale: entro il 15 aprile 2022; – selezione intermedia: entro il 6 maggio 2022; – selezione finale e proclamazione vincitori: maggio/giugno 2022; – cerimonia di premiazione dei vincitori: maggio/giugno 2022.