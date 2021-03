INVESTE CANE CON LA BICI E SI SCHIANTA CONTRO AUTO: FERITO 58ENNE A PESCARA

PESCARA – In sella alla sua bici, investe un cane, probabilmente sfuggito al controllo del padrone, e si schianta contro un’automobile in sosta.

L’incidente è avvenuto questa mattina a Pescara, in via Di Sotto. Protagonista un uomo di 58 anni, finito in ospedale con un politrauma. L’uomo percorreva la strada in direzione Nord-Sud, in discesa, quando ha travolto il cane. A quel punto ha perso il controllo della bici e ha terminato la sua corsa contro un’auto parcheggiata. Piuttosto violento l’impatto.

Soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale in codice rosso: conclusi gli accertamenti, è stato ricoverato in Chirurgia toracica con una prognosi di 30 giorni. Ferito anche il cane, che è stato soccorso dal servizio veterinario. Rilievi e accertamenti a cura della Polizia municipale di Pescara, al lavoro per rintracciare il proprietario dell’animale.

