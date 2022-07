INVESTE DUE ANZIANI E FUGGE: RINTRACCIATO E DENUNCIATO 71ENNE DI AVEZZANO

AVEZZANO – Rintracciato e denunciato oggi pomeriggio, dai carabinieri della Compagnia di Avezzano e Tagliacozzo, l’uomo responsabile dell’investimento e dell’omissione di soccorso dei due anziani travolti ieri sulle strisce pedonali all’ingresso della cittadina di Scurcola Marsicana (L’Aquila).

All’esito della concordanza di una serie di gravi indizi di reato emersi, le attenzioni investigative si sono focalizzate su un 71enne avezzanese e in particolare sull’auto utilizzata, una vecchia SW. L’auto è stata sottoposta a sequestro probatorio mentre i convergenti indizi di reato nei confronti del conducente hanno portato i carabinieri a denunciare il 71enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avezzano.

Alle delicate indagini è stato dato il massimo impulso, chiamando in causa più professionalità alle dipendenze del Comando Provinciale e, nel giro di poche ore dall’accaduto, l’automobilista investitore è stato individuato e denunciato per il reato di lesioni stradali e per l’omissione di soccorso regolamentata dal codice della strada.

Gli accertamenti, avviati dopo l’incidente, sono stati coordinati dalla Procura della Repubblica di Avezzano e sono proseguiti per tutta la notte.

Gli investigatori, specialisti delle aliquote radiomobili dei comandi carabinieri interessati, dopo i rilievi sulla dinamica dell’incidente, hanno passato al vaglio ogni elemento utile alle indagini. Nell’immediatezza sono stati ascoltati diversi testimoni presenti ai fatti e acquisite le immagini dei sistemi di video-sorveglianza attivi sulla zona del sinistro.

Il veicolo è stato quindi ritrovato in una zona periferica di Avezzano, occultato in maniera tale evitare una diretta individuazione dei danni provocati e riscontarti sulla carrozzeria dopo il verosimile impatto che ha praticamente cagionato ammaccature del cofano, del paraurti e del parabrezza.

Proseguono ancora gli accertamenti finalizzati a stabilire ulteriori fonti di prova, nonché il grado delle lesioni personali in danno delle due persone investite, ancora ricoverate, non in pericolo di vita, presso l’ospedale civile di Avezzano.