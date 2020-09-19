INVESTIMENTO MORTALE IN LAZIO: RITARDI FINO A 80 MINUTI TRENO ROMA-SULMONA

ROMA – Investimento mortale da parte di un treno sulla tratta Roma-Sulmona. E’ successo nel primo pomeriggio, con il traffico ferroviario, come informa Rfi, rimasto sospeso tra Roma Prenestina e Lunghezza fino alle 15.50. Si sono registrati rallentamenti
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