INVESTITA DA SUV MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA: DONNA IN OSPEDALE ALL’AQUILA

L’AQUILA – Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente nei pressi dello “Stadio Fattori”, all’Aquila, dove una donna è stata investita da Land Rover mentre attraversava la strada.

In base a un a prima ricostruzione, confermata anche dalle Forze dell’ordine, il conducente non si sarebbe reso conto della donna, che è stata quindi sbalzata per qualche metro, per poi finire a terra.

Immediati i soccorsi da parte di alcuni passanti e di una ragazza della Croce Rossa, che si trovava lì per caso e si occupata di stabilizzarla.

A intervenire sul posto, due squadre della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118.

La donna ha riportato alcune fratture alle gambe e una ferita alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Download in PDF©