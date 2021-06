INVESTITA IN UN PARCHEGGIO, MUORE ALL’OSPEDALE DI CHIETI: DISPOSTA AUTOPSIA

CHIETI – È stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita domani, per accertare le cause della morte di Marusca Di Nicolantonio, 86 anni di San Giovanni Teatino (Chieti), investita la sera del 30 maggio scorso nel comune di residenza. La donna era ricoverata all’ospedale di Chieti.

L’incidente è avvenuto dentro un parcheggio condominiale: l’anziana, secondo quanto è stato possibile ricostruire successivamente dal momento che l’incidente non era stato rilevato, è stata investita da una donna che in quel momento stava facendo retromarcia. Subito soccorsa, era stata portata in ospedale a Chieti dove è deceduta il primo giugno nel reparto di terapia intensiva. Accertamenti e indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Chieti.