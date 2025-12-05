INVESTITO MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA A SILVI: MORTO 74ENNE

PESCARA – Un uomo di 74 anni è morto per le lesioni riportate dopo essere stato investito da un’automobile, mentre attraversava la strada a Silvi, in provincia di Teramo.

L’incidente è avvenuto ieri sera in via Roma, nella zona della stazione ferroviaria.

L’uomo stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stato travolto da un’auto, che viaggiava in direzione nord-sud, il cui conducente si è subito fermato.

Soccorso dal 118, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Pescara, dove è arrivato in condizioni gravissime.

Nella notte, a causa dei trami riportati, l’uomo è morto. Dei rilievi e degli accertamenti si è occupata la Polizia locale di Silvi.