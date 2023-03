“INVISIBILI”, A PESCARA PROIEZIONE DEL FILM-DOCUMENTARIO SU CHI HA AVUTO DANNI DA VACCINO COVID-19

PESCARA – Oggi, sabato 11 marzo, alle ore 15:30, presso l’Auditorium “Cerulli” di Pescara, proiezione del film-documentario “Invisibili”.

L’evento è organizzato dal coordinamento abruzzese di Democrazia sovrana popolare in collaborazione con il produttore Playmastermovie.

Si tratta di un film-documentario sui danneggiati dal vaccino contro il Covid-19.

Oltre alle interviste ai danneggiati da vaccino – si legge in una nota – saranno presenti quelle a medici e a ricercatori, i quali citando dati e studi scientifici riguardanti gli effetti avversi, approfondiranno la tematica senza nessun vincolo in modo da avere un quadro completo della situazione.

IL RESTO DELLA NOTA

Al termine della proiezione, come da prassi consolidata da parte degli organizzatori, si terrà un dibattito aperto, dove sarà possibile confrontarsi con i medici e gli esperti presenti in sala per chi volesse raccontare la propria esperienza personale, porre domande e fare considerazioni. I posti in prima fila saranno riservati alle figure istituzionali regionali che saranno invitate personalmente. Figure che, almeno finora, sono sempre risultate assenti. La proiezione sarà con accesso libero a offerta.