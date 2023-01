INVITO ALLA LETTURA DI ENNIO FLAIANO: ALLA LIBRERIA COLACCHI PRESENTAZIONE SAGGIO DI SERGIACOMO

L’AQUILA – Sarà presentato giovedì 19 gennaio 2023 alle ore 18:00 presso la Libreria Colacchi dell’Aquila (C.so Vittorio Emanuele, 5) il nuovo saggio di Lucilla Sergiacomo dedicato ad Ennio Flaiano.

La presentazione è curata dalla giornalista Angela Ciano che intervisterà l’autrice sul suo ultimo lavoro e sulla figura di Flaiano stesso. Il dibattito sarà intervallato dalla lettura di alcuni passaggi del libro a cura di Silvana Palumbi.

Invito alla Lettura di Flaiano, edito da Mursia, esce nel cinquantenario della morte dello scrittore ed è un volume che ricostruisce la complessità della figura di un intellettuale fuori dagli schemi. Giornalista, scrittore, letterato, sceneggiatore, conosciuto ai più per i suoi aforismi sagaci e pungenti.

Nato a Pescara il 5 marzo del 1910 Flaiano scrisse per Oggi, Il Mondo, il Corriere della Sera e altre testate. Lavorò a lungo con Federico Fellini, con cui collaborò ampiamente ai soggetti e alle sceneggiature dei suoi più celebri film, tra i quali La strada, La dolce vita e 8½.

Il libro della Sergiacomo, che ha approfondito in altri studi la figura di questo intellettuale eclettico, ne ritesse la parabola artistica e ci invita, appunto, a rileggere la figura di una grande personalità del Novecento mettendo in collegamento e dialogo tutti gli aspetti del suo percorso di acuto osservatore della realtà. Tuttavia, malgrado la sua visione del mondo rimanga malinconica e negativa, la sua opera dimostra che pochi scrittori riuscirono quanto Flaiano a essere così originalmente interpreti della complessità e della problematicità novecentesca.

“L’esistenza e la produzione di Flaiano – scrive Lucilla Sergiacomo – abbracciano e rappresentano infatti gli eventi più significativi del secolo: le due guerre mondiali intervallate dall’era fascista, gli anni della ricostruzione e dello sviluppo, preludio al trionfo del mercato postindustriale, destinato a trasformare il mondo in un «villaggio globale» sul piano economico e su quello della comunicazione. All’atmosfera del suo tempo storico, con intuizioni talvolta sorprendentemente profetiche, Flaiano partecipa intensamente, allargando i suoi interessi al di là dei confini nazionali, instaurando confronti con altre civiltà, ma rimanendo quasi costantemente discosto da posizioni ideologiche e culturali codificate. Ne emerge una fisionomia intellettuale il cui tratto più caratteristico, come per primo notò Geno Pampaloni, è l’indipendenza, sia dalle regole dei generi e dalle correnti letterarie, sia dagli schieramenti ideologici e politici…. D’altra parte Flaiano amava rispondere che scriveva «per non essere incluso» a chi gli chiedeva perché facesse lo scrittore”.

“ Con la presentazione di Invito alla lettura di Flaiano di Lucilla Sergiacomo – dichiara Giovanni Rotilio della libreria Colacchi – la nostra libreria indipendente riprende, dopo la pausa delle festività natalizie, il programma degli incontri con l’autore e di iniziative culturali presso il nostro spazio eventi. Vogliamo confermare così, il nostro ruolo non soltanto di attività commerciale ma anche di luogo di incontro e socialità. Siamo molto felici di riprendere la nostra programmazione culturale con una studiosa quale è la Sergiacomo e con un autore come Flaiano”:

Il nuovo lavoro di Lucilla Sergiacomo ci restituisce tutta la complessità di un intellettuale molto popolare ed amato ma poco conosciuto veramente. D’altronde uno dei suoi aforismi più celebri recita: Il peggio che può capitare a un genio è di essere compreso.