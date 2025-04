INZIATIVA DEL ROTARY CLUB L’AQUILA PER I GIOVANI ATLETI DEL TORRIONE VOLLEY

L’AQUILA – Il Rotary club L’Aquila sostiene lo Sport. Giovedì 17 aprile presso la palestra del liceo scientifico si terrà Il progetto di service per sostenere l’ASD TORRIONE VOLLEY, una società che si interessa, tra l’altro, la fascia dei giovanissimi atleti, con l’obiettivo di promuovere anche nell’ambito dello sport i valori chiave rotariana, vale a dire amicizia, integrità, inclusione, servizio e leadership.

L’iniziativa, che verrà svolta in maniera articolata, prevede un minitorneo fra piccoli atleti. Tutti coloro che parteciperanno, oltre che a livello agonistico, dovranno cimentarsi come disegnatori, nel senso che ogni atleta dovrà realizzare un elaborato su un foglio in formato A3. Il disegno, nel contesto del Volley, dovrà sviluppare graficamente uno dei valori rotariani esposti. I disegni, che saranno visionati da una giuria ad hoc, non dovranno evidenziare una particolare tecnica grafica, bensì genuinità e semplicità.

A latere del torneo, i lavori potranno essere acquistati con una offerta libera, il cui ricavato confluirà nel Service. Il Club interverrà sui cinque elaborati che verranno ritenuti meglio incarnare i valori rotariani. Anche questo importo confluirà nel sostenere la società sportiva. Quindi l’intero ricavato verrà donato alla ASD Torrione Volley, per l’,acquisto di materiali inerenti all’attività sportiva. I cinque elaborati scelti dal Club verranno premiati durante la manifestazione.