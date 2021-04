“IO APRO”, MANIFESTAZIONE A MONTECITORIO: “NEGATA AUTORIZZAZIONE MA ANDREMO COMUNQUE”

ROMA – “Al movimento ‘Io apro’ è stata negata l’autorizzazione a manifestare in piazza Montecitorio ma noi, domani, andremo comunque. Ci sarà una manifestazione autorizzata all’organizzazione ‘Roma più bella’, alla quale ci appoggeremo”.

È quanto ha anticipato Mohamed el Hawi, ristoratore fiorentino, rappresentante del movimento anti-chiusure, intervenendo a “Mezz’ora in più”: “La volta scorsa non c’è stata alcuna intenzione di assaltare Montecitorio. Domani saremo assolutamente pacifici non ci saranno scontri da parte di ‘Io apro'”, ha sottolineato.