“IO GIOCO ALLA PARI. LA MAGLIA AZZURRA PER LA VITA”, CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE IN DIRETTA

L’AQUILA – La presentazione ufficiale dell’iniziativa “Io gioco alla pari – la maglia azzurra per la vita”, in scena presso l’auditorium “Piervincenzo Gioia” nella sede della Giunta Regionale dell’Abruzzo, a Palazzo Silone, in diretta su AbruzzoWeb.

Sarà messa in palio attraverso una lotteria (l’estrazione del biglietto vincente sarà effettuata il 14 dicembre). Il ricavato della vendita dei biglietti (costo 5 euro ciascuno) sarà utilizzato dalla onlus aquilana per l’acquisto di materiale medico destinato al nostro Ospedale.

Alla presentazione parteciperanno, oltre al presidente dell’Aquila per la vita Giorgio Paravano e al responsabile medico Paolo Aloisi, il giornalista e inviato di Rai sport Andrea Fusco che illustrerà l’iniziativa, l’allenatore della nazionale Andrea Di Giandomenico, l’assessore regionale allo sport Guido Quintino Liris e Antonio Di Stefano, presidente del Rotary Club L’Aquila, club che sostiene l’iniziativa.

Nel corso dell’incontro ci sarà anche un collegamento con una giocatrice della nazionale.