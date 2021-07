“IO SONO GIORGIA”, MELONI A PESCARA: VISITA NELLA SEDE DELLA REGIONE E PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO

PESCARA – È arrivata a Pescara la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per presentare il suo nuovo libro “Io sono Giorgia”.

Prima della presentazione, in programma al “Pala Becci – Porto turistico”, ha fatto visita nella sede della Regione Abruzzo, in piazza Unione, dove ha ricevuto in dono il braccialetto “I love Abruzzo” del maestro orafo Giuliano Montaldi.

Ad accoglierla il presidente della Regione, Marco Marsilio, anche lui di Fratelli d’Italia, come l’assessore regionale al Bilancio, Guido Liris, il sottosegretario Umberto D’Annuntiis e il consigliere regionale Guerino Testa.