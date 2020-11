IOLEGGOPERCHE’: CARROZZINE DETERMINATE DONA LIBRI SCUOLE ABRUZZESI

PESCARA – “Rafforzare il patrimonio delle biblioteche scolastiche attraverso la donazione di libri da parte dei cittadini riveste grande valore culturale e civico”. Così si è espresso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul progetto #ioleggoperché e anche Carrozzine Determinate Abruzzo ha deciso di fare la sua parte.

Da Montesilvano, l’associazione ha aderito alla campagna #ioleggoperchè donando a 31 scuole abruzzesi, che hanno partecipato all’iniziativa, altrettanti libri sui temi della disabilità, dell’inclusione, della diversità e dell’accoglienza.

“In questo momento in cui è difficile entrare con i nostri progetti all’interno delle scuole – spiega il presidente Claudio Ferrante -, abbiamo voluto far sentire la nostra voce attraverso la lettura, invitando i ragazzi e i professori ad affrontare i temi per cui l’associazione quotidianamente si batte. La cultura dell’inclusione deve nascere ed essere praticata dentro le scuole anche in questo periodo di emergenza, in cui i ragazzi fragili rischiano di pagare un prezzo maggiore degli altri”.

“Un plauso a tutte quelle scuole che con enorme difficoltà hanno dato attuazione alla norma del DPCM che attualmente a scuole chiuse, prevede la scuola in presenza per i ragazzi fragili, garantendo la frequenza unitamente agli altri compagni che volontariamente, grazie alla propria sensibilità e a quella delle proprie famiglie, hanno compreso il vero senso della parola inclusione”, conclude Ferrante.

