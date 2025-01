IPOGEO TERAMO: DISTACCO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE, L’ARCHITETTO, “CI SARA’ ULTERIORE INTERVENTO”

TERAMO – “Il distacco dell’impermeabilizzante presente sui bord come rischio possibile in relazione delle condizioni atmosferiche del periodo possibilità è stata rilevata già da alcuni giorni alle infiltrazioni e più in generale la corretta esecuzione dell’opera”.

Lo scrive l’architetto Marco Di Giuseppe Cafà, dopo che il quotidiano ol line I due punti con un video ha documentato come a seguito del profondo restyling dell’Ipogeo di piazza Garibaldi l’ingresso al centro storico, si è verificato distacco dell’impermeabilizzante presente sui bordi delle pensiline.

Spiega dunque l’architetto: “come preventivato, si sarebbe dovuto procedere, e si dovrà procedere, con un’ulteriore mano di materiale impermeabilizzante che di fatto, viste le condizioni di riapertura, non è stato possibile eseguire. La ditta esecutrice è al corrente del problema sistemare i bordi delle pensiline. Il distacco dell’impermeabilizzante presente sui bordi delle pensiline è un’anomalia come rischio possibile in relazione delle condizioni atmosferiche del periodo in cui è stata realizzata”.