IPOTESI PLURICLASSE A CASTELVECCHIO SUBEQUO: L’UFFICIO SCOLASTICO, “DECIDERA’ IL NUOVO DIRIGENTE”

L’AQUILA – “In relazione agli articoli di stampa, pubblicati in data odierna, sulla costituzione di una pluriclasse nel plesso di Castelvecchio Subequo, si rappresenta che l’Ufficio Scolastico regionale ha positivamente accolto tutte le istanze pervenute dall’Istituto comprensivo di Raiano (L’Aquila)”. Lo riporta una nota dell’ufficio stesso,

“Nel caso specifico, il Dirigente scolastico, accanto a numerose altre deroghe, non ha ritenuto di richiedere anche l’attivazione di una classe aggiuntiva nel plesso di Castelvecchio costituita da soli 6 alunni, evidentemente per motivazioni afferenti l’efficacia dell’azione didattica ed esigenze di socializzazione. La richiesta, pervenuta il primo settembre dall’Unione Montana Sirentina, sarà pertanto presa in considerazione dal nuovo dirigente scolastico, che, previa interlocuzione con le famiglie, potrà utilizzare nelle forme ritenute più opportune l’organico assegnato all’Istituto nel suo complesso, particolarmente consistente e pari ad un docente ogni 6 alunni, stante la riduzione degli studenti intervenuta anche dopo l’assegnazione definitiva”.