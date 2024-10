IRCCS SAN GALLICANO: FARGNOLI NUOVO DIRETTORE SCIENTIFICO, “PRIMA DONNA A CAPO RICERCA ISTITUTO”

ROMA – Dal primo novembre l’IRCCS Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma avrà un nuovo direttore scientifico, la professoressa Maria Concetta Fargnoli.

Fargnoli è medico dermatologo, professoressa ordinaria di dermatologia e direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, responsabile dell’Unità di Dermatologia all’Ospedale San Salvatore. È inoltre coordinatrice dello Skin Cancer Tumor Board della ASL 1 Abruzzo e di molti studi clinici sperimentali, autore di oltre 300 articoli scientifici e revisore per riviste internazionali di dermatologia, oncologia e genetica.

Fargnoli, medico e docente universitario molto stimato ed amato, esperta di livello nazionale ed internazionale, lascia L’Aquila dopo aver creato una scuola per una branca delicata come la dermatologia oncologica.

Le linee di ricerca della professoressa Fargnoli in ambito clinico e sperimentale, includono l’epidemiologia e la genetica molecolare del melanoma e dei tumori cutanei non melanoma, le tecniche diagnostiche non invasive in dermatologia, i nuovi approcci terapeutici per le malattie infiammatorie e neoplastiche cutanee.

“La ricerca dell’IRCCS IFO Istituto San Gallicano – dichiara Livio De Angelis, commissario straordinario IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) – è da oggi diretta per la prima volta da una donna con altissimo profilo accademico e professionale. Sono certo che con lei l’Istituto avanzerà in un percorso ricco di crescita e di successi. Nel darle il mio benvenuto le auguro buon lavoro!”

“Sono onorata – dichiara Maria Concetta Fargnoli – di rivestire il ruolo di nuovo direttore scientifico di un istituto storico, fondato durante il Giubileo del 1725, che si appresta a celebrare 300 anni di impegno scientifico, assistenza e cura del paziente. Affronterò questa sfida con determinazione e passione!”.

Laureata in Medicina e Chirurgia a Roma, Fargnoli ha conseguito la specializzazione in Dermatologia e Venerologia all’Aquila. Ha maturato esperienze di studio e lavoro presso strutture in Italia e all’estero. Dal 2015 direttore del Centro Interdipartimentale di Diagnostica Molecolare e Terapie Avanzate presso l’Università degli Studi dell’Aquila, nonché componente del Senato Accademico (triennio 2018/2021). Le sue attività di ricerca e le pubblicazioni affrontano, tra l’altro, gli aspetti epidemiologici del melanoma cutaneo e la valutazione di efficacia e tollerabilità dei nuovi approcci terapeutici per le neoplasie cutanee maligne non melanoma, per la psoriasi e per la dermatite atopica.