IRRUZIONE DEI CARABINIERI IN UN GARAGE A MONTESILVANO: TROVATI DROGA E SCOOTER RUBATO, UN ARRESTO

MONTESILVANO – Proseguono le operazioni dei Carabinieri volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite. Durante la settimana appena trascorsa infatti, sono state svolte da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano (Pescara), delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione ed al contrasto del traffico illecito delle sostanze stupefacenti immesse nel territorio.

Tali servizi effettuati dai militari del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Montesilvano, hanno consentito di individuare e trarre in arresto un uomo cl. 96 e residente a Montesilvano, il quale dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ricettazione. In particolare, durante il servizio antidroga predisposto ed eseguito dai Carabinieri del N.O.R. nella giornata di mercoledì, gli stessi hanno controllato un garage dove avevano notatola presenza di un giovane che sin da subito, alla vista dei Carabinieri, si è mostrato nervoso ed insofferente come se volesse nascondere qualcosa. I militari, quindi, hanno proceduto ad attività di perquisizione personale e domiciliare: la prima si è conclusa con esito negativo mentre la seconda ha dato i frutti investigativi sperati in quanto venivano rinvenuti, abilmente occultati all9interno di alcuni borsoni ben nascosti nel locale, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana (350 grammi) ed un panetto di hashish (100 grammi).

Inoltre l’attività ha permesso di rivenire e contestualmente sottoporre a sequestro penale, uno scooter di cui il proprietario il 26 maggio 2024, ne aveva denunciato il furto presso il Comando Stazione Carabinieri di Montesilvano. Alla luce degli incontrovertibili elementi investigativi l’uomo è stato arrestato.