ISA: PER 50° ANNIVERSARIO INCONTRO OGGI A PALAZZO GALLI DI FONTECCHIO

L’AQUILA – Oggi alle 11 le Sale di Palazzo Galli a Fontecchio ospitano il secondo dei tre incontri organizzati dall’Istituzione Sinfonica Abruzzese in occasione del 50° anniversario di attività, dedicati all’approfondimento del ruolo svolto dall’ISA nella vita economica, sociale, artistica e culturale della regione Abruzzo.

Dopo l’economista culturale Prof. Alessandro Crociata che ha inaugurato nel mese di aprile il ciclo seminariale, sarà il Primo Clarinetto dell’Orchestra dell’ISA il compositore Prof. Gianluca Sulli a relazionare sui protagonisti e le cifre di una storia in continua evoluzione nell’incontro ISA 50°: i protagonisti e le cifre di una storia in continua evoluzione.

Un excursus nella storia di una delle principali istituzioni culturali abruzzesi, raccontata attraverso i protagonisti, i direttori d’orchestra, i solisti, le produzioni, l’attività discografica, le collaborazioni, la distribuzione dell’attività concertistica a livello regionale, nazionale e internazionale secondo una geografia mutata nei decenni col mutare delle politiche culturali delle realtà locali e della Sinfonica stessa.

L’analisi della grande quantità di informazioni e di dati riguardanti la produzione artistica ricostruisce il percorso di un’Istituzione che si è insediata stabilmente nell’élite delle Istituzioni Concertistiche-Orchestrale italiane, modulando la propria attività non solo in risposta agli stimoli provenienti dalle indicazioni ministeriali, ma soprattutto perseguendo l’assunto originario alla base della nascita delle orchestre regionali “di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio di appartenenza” cercando di attualizzarlo in ragione della mutata situazione generale del mondo musicale e dello spettacolo dal vivo, delle nuove modalità di fruizione e diffusione della musica e del nuovo assetto riguardante l’istruzione e la formazione accademica.

L’ultimo appuntamento avrà luogo sabato 14 giugno alle ore 18.00, a Civitaretenga di Navelli (Aq) presso la Chiesa di Sant’Antonio, con il M° Alessandro Mastropietro che concluderà il ciclo di incontri con il seminario “ISA 50° una comunità musicale”.

Gli appuntamenti, come le altre attività programmate per le celebrazioni, sono finanziati dalle risorse del Bando CIPE Restart attivato dal Comune di L’Aquila.