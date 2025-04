ISABEL “ISAMBY”, TALENTO AQUILANO: DA THE VOICE KIDS A MEMORY, UN SOGNO IN MUSICA CHE INCANTA TUTTI

L’AQUILA – Ha solo 8 anni, ma canta e si muove con la sicurezza e la passione di una vera artista. Isabel Durastante, in arte Isamby, è una bambina aquilana che nell’ultimo anno ha conquistato migliaia di cuori grazie al suo talento straordinario, alla sua energia contagiosa e a una sensibilità fuori dal comune.

Dopo il successo del cortometraggio ‘Il potere della voce’, un contribuito emozionante per la Giornata internazionale della Donna, andato in onda su LaQtv e Rete8 , con un messaggio molto chiaro: “Quando tutto il mondo tace, anche una sola voce può diventare potente”, la piccola grande Isabel dimostra ancora una volta la sua intensità con la sua interpretazione toccante in Memory, una canzone di Barbra Streisand, potente ed emotiva, scelta per evocare il dolore del passato, ma anche la forza di rinascita e la memoria collettiva della città dell’Aquila e dei suoi abitanti.

La sua esecuzione include una dedica a chi trova sempre una luce da seguire: “𝑆𝑢𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜,𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑒’ 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎,𝑚𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡à’ 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎,𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑜 𝑒’ 𝑢𝑛𝑎 𝑙𝑢𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑔𝑛𝑒 𝑚𝑎𝑖.”

Tutto è iniziato l’11 aprile 2024, quando Isabel ha pubblicato il suo primo videoclip, “Uniti nelle note”, una reinterpretazione originale del celebre brano Dance Monkey. Il progetto, nato per unire musica, danza, sport e cultura, è stato fin da subito un piccolo capolavoro di entusiasmo e creatività.

Il messaggio era chiaro: ispirare altri bambini a sognare in grande, esprimere se stessi e coltivare con gioia i propri talenti. Ma il vero salto di popolarità è arrivato a novembre 2024, quando Isamby è salita sul palco di The Voice Kids, in onda su Rai 1. La sua performance durante le Blind Auditions ha fatto il giro del web: oltre 24.000 like e più di 1 milione di visualizzazioni in pochi giorni.

La piccola aquilana ha incantato il pubblico con il suo sorriso, la sua voce potente e la naturalezza con cui si è esibita, entrando a far parte del team del rapper Clementino. Durante la semifinale del 13 dicembre, ha interpretato “Flowers” di Miley Cyrus, dimostrando una maturità artistica sorprendente per la sua età.

Anche se era la concorrente più giovane in gara, Isabel ha mostrato grinta, dolcezza e una straordinaria capacità comunicativa. Un vero fenomeno virale, che ha reso orgogliosa tutta la città dell’Aquila. La nostra Isabel è stata protagonista al Tour Music Fest 2024, dove è arrivata in finale nella categoria Baby.

Dietro la passione di Isamby, c’è una rete di affetti e professionalità che la sostiene ogni giorno. Ed Isabel ringrazia con il cuore i suoi genitori, Anna Rita e Luigi – quest’ultimo neo allenatore dell’Aquila 1927, squadra di calcio che milita in Serie D – sempre pronti a creare occasioni per far sbocciare i suoi sogni.

“Un pensiero speciale va al suo maestro di canto Giuseppe, che la guida con empatia, al produttore Enrico Tiberi della 369 Studio Recording, dove ogni sessione è un momento di gioco, e a Ilde Antonacci del negozio Sarabanda, che con i suoi outfit rende ogni esibizione ancora più speciale”, dice mamma Anna Rita.

“Senza dimenticare Gabriele Giorgi, vocal coach e frontman degli Audiomatica, che ha saputo valorizzare la voce e l’espressività di Isamby in vista delle esibizioni più importanti”, aggiunge. Oggi Isabel è ancora una bambina, ma con un sogno grande quanto il suo talento. E il suo messaggio continua a risuonare: “Il futuro è nelle mani dei più piccoli, basta aiutarli a crederci davvero”.