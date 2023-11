ISCOT: REVOCATA PROCEDURA DI LICENZIAMENTO DI 32 LAVORATORI

ATESSA – Revocata la procedura di lienziamento di 32 lavoratori della Iscot Italia SpA, dell’appalto MDR, che l’azienda gestisce all’interno dello stabilimento Stellantis di Atessa (Chieti).

A riferirlo, in una nota, il sindacato Usb che esprime soddisfazione e aggiunge: “I lavoratori potranno trascorrere un Natale non serenissimo ma con fondate speranze sul futuro”.

Di seguito la nota completa.

“Lo scorso 27 ottobre, a mezzo pec, le OOSS si sono viste recapitare dalla ISCOT ITALIA SpA l’apertura di una procedura di licenziamento per 32 lavoratori dell’appalto MDR che l’azienda gestisce all’interno dello stabilimento Stellantis di Atessa in scadenza il 30 novembre prossimo. Nell’appalto sono coinvolti anche 10 lavoratori con contratti interinali e il 30 ottobre l’USB ha proclamato lo stato di agitazione, chiedendo il ritiro della procedura di licenziamento, comunicandolo anche a Stellantis e al Prefetto di Chieti. L’esame congiunto richiesto dall’USB e della FISASCAT CISL, per salvaguardare i lavoratori e i livelli occupazionali, si era tenuto il 16 novembre presso la sede di Confindustria di Chieti-Pescara con la richiesta delle OOSS di ritiro della procedura ma, in mancanza di notizie precise da parte della committente, si era concordato un rinvio alla giornata del 24 novembre con l’impegno di acquisire informazioni da Stellantis.

Nel secondo incontro, del 24 novembre, la direzione aziendale ISCOT ha informato le OOSS che Stellantis aveva comunicato nella giornata stessa una proroga di affidamento dell’appalto con termine 31 gennaio 2024 pur ribadendo le motivazioni della procedura di licenziamento.

A fronte di tale comunicazione tutte le OOSS hanno chiesto la revoca della procedura di licenziamento collettivo non sussistendo più i presupposti che l’avevano legittimata e la ISCOT ha accettato tale richiesta rendendo esperito e concluso l’esame congiunto con parere favorevole ai sensi di legge 223/91.

L’USB esprime soddisfazione per l’esito dell’esame congiunto pur permanendo una situazione di incertezza in quanto nel periodo che conduce alla scadenza della proroga dell’affidamento dell’appalto alla ISCOT, 31 gennaio 2024, si dovrebbe tenere la gara di appalto che dovrebbe permettere l’applicazione delle clausole sociali e il passaggio dei lavoratori all’azienda aggiudicante.

Sappiamo che in queste situazioni bisogna sempre essere vigili per evitare brutte sorprese e lo saremo.

I lavoratori potranno trascorrere un Natale non serenissimo ma con fondate speranze sul futuro”.