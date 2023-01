ISEE 2023: CAF CONFESERCENTI, “TUTTO PRONTO PER IL RINNOVO, PER RDC ENTRO FEBBRAIO”

L’AQUILA – Il 31 dicembre sono scaduti tutti i modelli ISEE elaborati nel 2022 e nella sede Confesercenti di Avezzano è già possibile elaborare l’ISEE 2023.

L’Isee si può richiedere in qualunque momento dell’anno, quando serve per presentare una domanda di agevolazione. E’ importante sapere, soprattutto per chi è beneficiario di prestazioni sociali, sociosanitarie e bonus erogati da Enti o Istituzioni Pubbliche, legate al valore Isee, che occorre presentare l’Isee 2023 in tempi brevi, per confermare di avere i requisiti e continuare a godere del beneficio senza interruzioni.

In particolare i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza devono richiedere l’ISEE entro gennaio per ricevere regolarmente il pagamento a febbraio (e i successivi), altrimenti le prestazioni verranno sospese fino a quando l’ISEE verrà presentato. Un mese in più per le famiglie che ricevono l’Assegno Unico: l’Isee va presentato entro fine febbraio per continuare a ricevere l’importo con le maggiorazioni spettanti.

Sappiamo già tutti quali sono i documenti che servono per l’Isee 2023: redditi e patrimonio sono riferiti al 2021 (quindi servono le CU o la dichiarazione dei redditi 2022 e valore e giacenza media dei conti correnti al 31/12/2021) e quindi non resta che contattare la sede Confesercenti per consegnare la documentazione e ricevere tutta l’assistenza qualificata nella presentazione dell’Isee.