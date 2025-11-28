ISOLA DEL GRAN SASSO: LA DENUNCIA DI NOI MODERATI, “TOPI NELLA SCUOLA DEL PAESE”

ISOLA DEL GRAN SASSO -“Un problema senza fine che colpisce il plesso di Isola del Gran Sasso (Teramo). Ormai la questione della presenza dei ratti sembra non trovare soluzione. Di nuovo i bambini sono stati allontanati dalle loro aule per odori sgradevoli e per la presenza di topi nella struttura scolastica. Un problema che da anni viene continuamente gestito, ma mai risolto definitivamente”.

Il gruppo Noi moderati “chiede a questa amministrazione risposte immediate a riguardo, e chiede di accertarne le responsabilità. Non si possono sprecare in questo modo scellerato le risorse messe a disposizioni dall’Ufficio commissariale risorse, che arrivano grazie al sacrificio economico dei cittadini. Ci si chiede ancora se esiste un assessore di competenza che sia in grado di dare risposte in merito a ciò, un qualcosa che più che un problema di gestione scolastica si sta trasformando in un problema sanitario”.

“Verrebbe in mente che qualcuno voglia sottacere per non si sa quale scopo. Ricordiamo che questi problemi sono emersi già 5 anni fa. I nostri bambini meritano rispetto e una scuola sicura, lontana da dispute politiche e ideologiche. Meritano una scuola bellissima, che li accolga, li cresca e li custodisca… cosa che al momento sembra un miraggio!”.