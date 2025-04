ISOLA DEL GRAN SASSO: SPARITO DA VENERDI’ 48ENNE MARTINO CALDARELLI, RICERCHE IN CORSO

Da ieri mattina non dà notizie di sè Martino Caldarelli, 48enne di Isola del Gran Sasso, residente nella frazione di San Pietro con la madre. In suo telefono risulta spento e non raggiungibile. I famigliari hanno presentato denuncia ai carabinieri e le ricerche sono in corso.

L’uomo era uscito di casa con la sua Panda Rossa, diretto in una palestra di Val Vomano dove però non si hanno notizie del suo arrivo.

.