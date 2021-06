ISOLA DEL GRAN SASSO, STAMANE FESTA PER IL GIUBILEO DEL MOTOCICLISTA

ISOLA DEL GRAN SASSO – Questa mattina più di 400 motociclisti da varie parti d’Italia, gruppi provenienti in particolare da Budrio di Longiano (Forlì Cesena), Civitanova (Macerata), Fermo e da altre varie zone d’Abruzzo, sono arrivati al santuario per la festa e il giubileo del motociclista, nel segno della solidarietà per il Borneo (Indonesia). E in testa a tutti, in sella a una fiammante moto, c’era il vescovo passionista Giulio Mencuccini, 75 anni, originario di Fossacesia (Chieti), missionario in Indonesia da quasi cinquant’anni e responsabile della diocesi di Sanggau (Borneo occidentale).

I motociclisti hanno fatto un giro turistico verso la splendida Abbazia romanica di Santa Maria di Ronzano (Teramo), accolti dal sindaco di Castel Castagna Rosanna De Antoniis. Quindi, tornati al santuario, i motociclisti sono stati accolti dal rettore del santuario padre Dario Di Giosia; è seguita poi la toccante preghiera per i centauri che hanno lasciato la vita sull’asfalto, quindi la benedizione di tutti i motociclisti da parte del vescovo. Dopo la messa celebrata da monsignor Mencuccini, tutti i motociclisti hanno attraversato la porta santa dell’antica basilica per celebrare il giubileo.

La giornata si è svolta nel segno della solidarietà per i Borneo (Indonesia), zona in cui il vescovo svolge il suo apostolato da anni. I fondi raccolti saranno destinati dal vescovo alla costruzione di un asilo polivalente nella sua diocesi.