ISRAELE, ARRIVA ANCHE IL PRIMO CASO “FLURONA”: INFLUENZA E COVID INSIEME

ROMA – In Israele è stato registrato il primo caso di “Flurona”, ovvero una infezione contemporanea da coronavirus e influenza.

Lo riporta ‘Ynet’.

La paziente è una donna in gravidanza non vaccinata contro entrambi i virus. Secondo i medici, potrebbero esserci diversi casi non ancora diagnosticati. La donna è entrata in travaglio al Rabin Medical Center di Petah Tikva e, secondo l’ospedale, sta bene e sarà dimessa.

“È assolutamente scontato in questo periodo invernale anche perché ci sono diversi test, quando si è di fronte ad una diagnosi incerta, che possono identificare fino a 20 tra virus e batteri. Chiarisco, non è una nuova malattia, ma una concomitanza di virus e non c’è nessun timore, visto che il paziente è non vaccinato, è ancora più facile che si possa verificare questa concomitanza”, dice all’Adnkronos Salute Mauro

Pistello, direttore Unità di virologia Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, vicepresidente della Società italiana di microbiologia.

“Questo tipo di presenza contemporanea di due virus respiratori in un paziente è comune anche nei bambini”, ricorda Pistello.