L’AQUILA – “Non posso non condividere con Lei e con gli amministratori presenti la preoccupazione per l’escalation del conflitto che si sta registrando a cavallo della striscia di Gaza”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, intervenendo all’assemblea nazionale delle province Italiane che si è aperta oggi all’Aquila alla presenza del capo dello stato, Sergio Mattarella.

“Apprezzo e faccio mie le Sue parole di ferma e convinta condanna per l’attacco a Israele – ha spiegato ancora il primo cittadino – Siamo di fronte all’ennesimo atto indiscriminato di guerra che interessa tutto il Medio Oriente. Quanto sta accadendo fa emergere nuovamente, e prepotentemente, la considerazione che ormai il Mondo, per contrastare tutti i sanguinosi ed efferati contrasti bellici, per raggiungere una pacificazione tra i popoli efficace, duratura e altamente benefica per l’intera umanità, abbia necessità della presenza di Nazioni autorevoli. Nazioni che siano in grado di garantire sistemi di Governo del territorio validi, stabili ed efficienti, sia a livello centrale, ma soprattutto – mi si consenta – nelle sue articolazioni periferiche”.

“Proprio questo, a mio parere, è il punto nodale. La credibilità e l’autorevolezza di uno Stato passa per le sue capacità di assicurare una forza bilanciata nei rapporti tra gli organismi che costituiscono il cuore di una nazione e quelli che operano per tutelare gli interessi delle singole comunità dei vari territori”, ha concluso Biondi.