ROMA – Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi israeliani, consegnandoli alla Croce rossa, poco dopo le 7 di oggi.

L’annuncio è stato accolto da un boato nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv dove una folla sta seguendo in diretta il rilascio dei rapiti.

I primi sette rilasciati – inizialmente era stato riferito che ne sarebbero stati liberati sei – sono: Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.

Hamas aveva pubblicato la lista dei 20 ostaggi ancora in vita. I restanti 13 israeliani saranno consegnati alla Croce rossa alle 9 ora italiana nel sud della Striscia di Gaza, ha fatto sapere una fonte del movimento di resistenza islamico ad al Jazeera, secondo quanto riferisce Ynet.

Seguirà poi la liberazione dei prigionieri palestinesi.

“È una mattina di grande speranza e di grande preghiera. Una mattina in cui aspettiamo e vogliamo vedere tutti a casa”, ha detto il presidente israeliano Isaac Herzog.

Il presidente Usa Donald Trump è volato in Israele per incontrare i rapiti. La guerra a Gaza è “finita” ha dichiarato a bordo dell’Air Force One, e si è detto fiducioso che l’accordo di cessate il fuoco reggerà. Le sue dichiarazioni sono arrivate poche ore dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva dichiarato che la campagna militare di Israele non era ancora terminata e aveva avvertito di “gravi sfide alla sicurezza” non meglio specificate che Israele avrebbe dovuto affrontare nel prossimo futuro.

Nel pomeriggio di oggi a Sharm-el-Sheikh si terrà il vertice presieduto da Trump e Abdel Fatah al-Sisi dedicato alla pace a Gaza e più in generale in Medio Oriente.

Vi prenderanno parte i leader di una ventina di Paesi, fra cui Emmanuel Macron, Keier Starmer, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, Recep Tayyip Erdogan che nelle ultime settimane ha intensificato i suoi sforzi di mediazione, Antonio Guterres, la premier Giorgia Meloni e Pedro Sanchez.

Non ci saranno rappresentanti di Israele e di Hamas. L’obiettivo del vertice è “porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, rafforzare l’impegno per arrivare alla pace e alla stabilità in Medio Oriente, e aprire una nuove era nella sicurezza e stabilità della regione”.

Dopo la strage per opera di Hamas del 7 ottobre, e l’offensiva militare israeliana, secondo un database classificato dell’intelligence militare israeliana, l’83% delle vittime palestinesi a Gaza risultano essere civili. L’inchiesta congiunta di Guardian, +972 Magazine e Local Call, che ha avuto accesso a questi dati, ha rivelato che, dei 53mila palestinesi uccisi fino a maggio 2025, soltanto 8.900 sono stati identificati come combattenti di Hamas o della Jihad islamica palestinese. Tutti gli altri, oltre 44mila persone, risultano civili. Numeri del genere contraddicono apertamente le dichiarazioni pubbliche del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu, che sostiene invece che il numero dei civili e quello dei miliziani uccisi sia pressoché equivalente. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno contestato questi dati, sostenendo che i “terroristi” uccisi sono invece circa 22mila e che il loro rapporto incrociato di dati, indica un tasso di mortalità civile inferiore.

Per la prima volta le Nazioni Unite hanno dichiarato ufficialmente lo stato di carestia a Gaza. Secondo l’ultima analisi dell’Integrated food security phase classification (Ipc), più di mezzo milione di persone vivono già in condizioni di fame estrema e oltre 640mila rischiano di trovarsi in carestia entro settembre. La malnutrizione infantile ha raggiunto livelli senza precedenti, con migliaia di casi gravi registrati solo negli ultimi mesi. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il Programma alimentare mondiale (Pam) e il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) sono tutte d’accordo nell’attribuire l’attuale crisi agli sfollamenti e alle restrizioni all’accesso umanitario perpetrati da Israele, chiedendo da mesi il cessate il fuoco immediato per consentire la distribuzione di cibo, acqua e cure mediche.