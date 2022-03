ISTAT, ASSOUTENTI: “FIDUCIA CONSUMATORI DEBACLE TOTALE, MISURE GOVERNO INSUFFICIENTI”

ROMA – ”È debacle totale”: Assoutenti commenta così i dati sulla fiducia dei consumatori a marzo diffusi dall’Istat.

”Il terzo calo consecutivo dell’indice della fiducia dei consumatori è un pessimo segnale per la nostra economia”, afferma il presidente Furio Truzzi, in una nota.

”Le misure adottate dal Governo sul fronte bollette e benzina non hanno affatto rasserenato i consumatori, le cui aspettative crollano anche a marzo”, spiega. La guerra in Ucraina ”ha esacerbato i timori delle famiglie, che reagiranno ora riducendo i consumi”, dichiara il presidente.

A fronte di tale situazione, gli ”ultimi interventi messi in atto dal Governo appaiono semplici palliativi”.

”È evidente -secondo Truzzi- l’esigenza di misure più incisive per tutelare il potere d’acquisto dei cittadini e sostenere la spesa, ricorrendo a prezzi amministrati per i beni di prima necessità, energia e carburanti, almeno fino alla fine dell’emergenza in atto. In tal senso confidiamo in un prossimo confronto col Mise finalizzato ad individuare soluzioni all’attuale situazione di crisi e dare risposte alle famiglie in difficoltà”, conclude.