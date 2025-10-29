ISTAT: TESTA (FDI), “GRAZIE AL GOVERNO MELONI SALARI CONTINUANO A CRESCERE”

ROMA – “Grazie agli interventi del governo finalmente i salari italiani continuano a crescere più dell’inflazione, dopo anni di stagnazione che ci hanno portati a scivolare nelle ultimissime posizioni nell’Unione Europea per crescita degli stipendi, negli ultimi 30 anni”.

Lo ha detto il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia in commissione Finanze, Guerino Testa.

“Una inversione di tendenza, certificata dall’Istat, fondamentale per le tasche degli italiani che stanno finalmente recuperando un po’ del potere di acquisto perduto. Un dato che è tornato a crescere sin dal 2023 e che va ascritto alle politiche economiche del governo di Giorgia Meloni“, conclude Testa.