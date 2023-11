ISTITUTO AGRARIO DI SCERNI, SMARGIASSI (M5S): “PRESERVARE INDIPENDENZA STRUTTURA DI ECCELLENZA”

SCERNI – “Apprendo con sconcerto la decisione in merito al ridimensionamento scolastico dell’istituto agrario di Scerni, che rappresenta un polo di eccellenza per l’intera provincia di Chieti. Una scelta che non condivido soprattutto guardando le peculiarità della scuola che, oltre al convitto contempla un’azienda agraria annessa, fiore all’occhiello della scuola”.

Ad affermarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Pietro Smargiassi, in merito al rischio di perdita di autonomia dell’istituto agrario “Ridolfi-Zimarino” di Scerni (Chieti). Un altro storico istituto scolastico della provincia di Chieti, insieme all’alberghiero “Marchitelli” di Villa Santa Maria, che rischierebbe l’accorpamento.

“Resta francamente incomprensibile la scelta di privare di autonomia una struttura che conta un’estensione di circa 30 ettari e comprende vigneti, uliveti, seminativi, terreni boschivi e un lago, oltre ad un frantoio e una cantina, la cui eccellenza è testimoniata dai numerosi premi conquistati dai suoi vini in importanti concorsi nazionali”.

“Una decisione sbagliata che deve essere rivista, soprattutto se si guarda sia all’importanza che il settore agroalimentare sta riacquisendo nel recente periodo, sia ai numerosi tecnici che da quella scuola sono usciti e oggi garantiscono elevate professionalità nello specifico campo”.

“Auspico quindi che questa decisione, se definitiva, sia repentinamente rivista. L’istituto agrario di Scerni non può perdere la propria autonomia. La retorica della politica che vanta le eccellenze dei nostri vini, diventa stucchevole se non si tiene conto che dietro il lavoro duro e ricco di esperienza sui campi spesso si affianca lo studio, la formazione e le competenze dei nostri giovani studenti. Per questo ribadisco un fermo no in difesa di questa eccellenza del nostro territorio” conclude Smargiassi.