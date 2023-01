ISTITUTO GALILEI: LE SEDI DI AVEZZANO E CELANO PRONTE AD ACCOGLIERE STUDENTI E GENITORI

AVEZZANO – Secondo appuntamento di Open Day per l’Istituto d’Istruzione Superiore “Galileo Galilei”, diretto dal Dirigente Scolastico, Prof. Candeloro Di Biagio, nelle sue sedi di Avezzano, in Via Monsignor Domenico Valerii, 131 e di Celano, in Via Pasquale Santilli, 1.

La sede di Celano sarà aperta venerdì 20 c.m. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30, mentre la sede di Avezzano accoglierà Alunni e Famiglie sabato 21 dalle ore 9.30 alle ore 18.30. In tale occasione gli studenti faranno da “ciceroni” ai loro futuri “colleghi” e alle loro famiglie per presentare la loro scuola e illustreranno anche i lavori didattici di tipo laboratoriale che hanno preparato in modo allegro, partecipativo e con senso di appartenenza alla loro scuola.

Si potranno visionare gli ampi locali della scuola, i suoi laboratori e si avrà la possibilità di conoscere in modo diretto e approfondito le numerose proposte didattiche offerte dagli indirizzi dell’Istituto Tecnico Economico, dell’Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio e dell’Istituto Tecnico Comunicazione e Grafica. La scuola, infatti, propone un’offerta formativa con un ampio ventaglio di indirizzi di studio: giuridico-economico, informatico, linguistico, europeo.

Proprio per l’ampio respiro europeo che caratterizza il “Galilei”, la scuola ha ospitato a dicembre l’Evento di Comunicazione dei Fondi europei organizzato dalla Regione Abruzzo, alla presenza del Presidente della Regione Marco Marsilio e di altri esponenti politici di rilievo. “La scelta del nostro istituto come sede di questo importante appuntamento – spiega il dirigente scolastico Candeloro di Biagio – conferma la centralità che ha assunto il nostro corso in euro-progettazione e lingua cinese. Un percorso sperimentale, avviato qualche anno fa, che sta dando ottimi risultati e grandi riscontri”. Il corso mira a formare figure professionali specializzate in euro-progettazione, fornendo agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie per elaborare, gestire, valutare e rendicontare i progetti europei.

“Un settore in forte espansione e di stretta attualità, che offre moltissime opportunità lavorative – prosegue Di Biagio – Il nostro corso di studi, va detto, è tra l’altro l’unico in Abruzzo e tra i pochi nel centro sud”.

A completamento dell’offerta formativa è presente l’indirizzo di studio di Costruzione Ambiente e Territorio, con particolare riferimento alla tematica dello sviluppo sostenibile, della tutela e della conservazione del territorio e del patrimonio edilizio con esperienze di laboratorio e di cantiere e l’indirizzo di Grafica e Comunicazione, specializzata nella comunicazione, nell’editoria, nella stampa e nei servizi collegati.

La proposta didattica, ampia, variegata e al passo con le richieste del mercato del lavoro, offre agli studenti la doppia possibilità di proseguire il percorso di studio in tutte le Facoltà, in particolare Economia, Scienze Politiche, Scienze statistiche, Scienze internazionali e diplomatiche, Giurisprudenza, Lingue Straniere, Ingegneria, con la duplice possibilità di un accesso diretto al mondo del lavoro nelle principali attività di carattere amministrativo, contabile, di marketing, edilizio, di grafica d’interni e di grafica industriale.

Nelle giornate di accoglienza i docenti e tutto il personale della scuola saranno a disposizione di famiglie e alunni per ogni tipo di informazione, utile e preziosa in occasione di scelte tanto delicate per il futuro dei propri figli.