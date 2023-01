ISTITUTO MANTHONÉ PESCARA: NUOVI INDIRIZZI DI STUDIO IN GRAFICA E COMUNICAZIONE TECNOLOGICA

PESCARA – Grazie all’approvazione del provvedimento relativo all’ampliamento dell’offerta formativa da parte della Giunta regionale d’Abruzzo, l’Istituto Aterno Manthonè di Pescara potenzia i suoi indirizzi per rispondere alle richieste dell’industria grafica, dell’editoria, della stampa e della comunicazione multimediale.

Dall’A.S. 2023/2024, infatti, anche a Pescara Sud sarà possibile formarsi come tecnico di Grafica e Comunicazione nell’ambito del Settore Tecnologico: figura professionale polivalente, che opera nel settore della grafica e della pubblicità, del web design e della produzione fotografica e audiovisiva.

I diplomati in Grafica e Comunicazione possono lavorare come grafici pubblicitari o industriali, copywriter, art director, oppure iscriversi alle facoltà di Scienze delle comunicazioni, Design della comunicazione, Design d’interni, Informatica e Marketing.

“Nel mondo globale in cui viviamo – spiega la Dirigente Scolastica dell’Aterno Manthonè, Maria Antonella Ascani – la comunicazione è uno strumento imprescindibile nella vita di ciascuno, così come in quella sociale. Il nostro Istituto si conferma sempre più come una realtà scolastica in grado di offrire percorsi di studio in linea con le esigenze del territorio formando professionalità sempre più richieste dalle aziende”.

Il nuovo indirizzo di studi, in particolare, permetterà di approfondire la conoscenza dei linguaggi, delle tecniche e dei software utilizzati per realizzare prodotti grafici e progetti multimediali. Gli studenti impareranno a progettare prodotti di comunicazione, valorizzando la loro creatività ed originalità, ma anche a utilizzare tecniche che sono proprie dell’industria grafica, dell’editoria e del settore audiovisivo. Gli alunni potranno seguire inoltre tutti i processi di lavorazione per arrivare al prodotto grafico o multimediale.