ISTITUTO NAZIONALE TOSTIANO, MONTEPARA: “DA REGIONE GIUSTO RICONOSCIMENTO”

L’AQUILA – “Oggi ritengo che sia una giornata molto importante per la cultura abruzzese e per la provincia di Chieti in quanto è stata approvata la legge, da me promossa, in favore dell’Istituto Nazionale Tostiano, che prevede un contributo di 30.000 euro annui per l’ulteriore sviluppo delle attività promosse dall’istituzione con sede a Ortona a livello internazionale, quali seminari, concorsi, stage e soprattutto la promozione dell’opera artistica e musicale di Francesco Paolo Tosti, portando il nome dell’Abruzzo al di fuori dei confini europei”.

È quanto dichiara il consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Bilancio, Fabrizio Montepara: “Risulta ancora più importante questa azione di valorizzazione che la Regione ha voluto realizzare promuovendo l’Istituto, strada già intrapresa, a partire dal 2009, dal Ministero della Cultura che lo ha inserito all’interno degli Istituti culturali di rilevanza nazionale, riconoscendone l’inestimabile patrimonio storico-artistico e musicale. Oggi più che mai la cultura può essere il volano di una rinascita dei territori partendo dalla riscoperta della nostra identità e delle nostre radici”.