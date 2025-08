ISTITUTO PENALE MINORI L’AQUILA: LIRIS, “SEGNALE ATTENZIONE GOVERNO MELONI”

L’AQUILA – “L’inaugurazione dell’Istituto Penale per i Minorenni dell’Aquila rappresenta un traguardo importante per il nostro territorio e un chiaro segnale di attenzione da parte del Governo Meloni verso l’Abruzzo. Una struttura rimasta inspiegabilmente chiusa per anni, nonostante i lavori fossero da tempo conclusi, viene finalmente restituita alla collettività grazie a un lavoro sinergico tra Parlamento, Ministeri e istituzioni locali”.

Così, in una nota, il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio.

“Un percorso avviato nel gennaio 2023, insieme al collega senatore Etelwardo Sigismondi, con un sopralluogo presso il Tribunale per i minorenni, e portato avanti con determinazione in collaborazione con il Ministero della Giustizia e con l’impegno costante del Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano. Tutti i passaggi sono stati puntualmente concordati e affrontati in stretta sinergia con il presidente Marco Marsilio, con il sindaco Pierluigi Biondi, con il presidente Cecilia Angrisano, con il Garante dei detenuti Monia Scalera, con il procuratore David Mancini“.

“L’IPM dell’Aquila non è solo una struttura – osserva -: è un presidio di legalità, una risposta concreta al disagio giovanile, un simbolo della presenza dello Stato che sceglie di puntare sulla rieducazione e non sulla mera repressione. Con il sottosegretario Andrea Delmastro stiamo già lavorando per garantire un organico adeguato, all’altezza della missione educativa e sociale che questa realtà dovrà portare avanti.

Ancora una volta, il centrodestra al governo dimostra di mantenere gli impegni assunti e di credere nella giustizia come strumento di recupero e prevenzione”.

“Un ringraziamento a tutte le istituzioni coinvolte per aver reso possibile questo importante risultato, che si aggiunge a quello del salvataggio dei tribunali abruzzesi e conferma l’attenzione concreta del Governo per la nostra regione”, conclude.