ISTITUTO SERPIERI: IN TANTI ALL’OPEN DAY NELLE SEDI DI AVEZZANO, PRATOLA E CASTEL DI SANGRO

AVEZZANO – Grande successo per il tradizionale Open Day dell’Istituto d’Istruzione Superiore Tecnico e Professionale Agrario “Serpieri”, svoltosi sabato 17 e domenica 18 dicembre nelle sedi di Avezzano, Pratola Peligna e Castel di Sangro.

In vista delle iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2023/2024, è stata l’occasione per genitori ed alunni delle terze medie del territorio per visitare i locali del Serpieri, conoscere i nuovi laboratori di indirizzo ed apprezzare la presentazione delle materie, delle varie attività e delle iniziative promosse dall’Istituto e, soprattutto, le diverse dimostrazioni effettuate da alunni e docenti, che hanno evidenziato le competenze professionali che si possono acquisire durante il percorso di studi e, quindi, impiegare nei vari ambiti professionalizzanti.

Il Serpieri consente, infatti, sin dai primi anni di studio, il contatto diretto degli studenti con il mondo del lavoro, in settori che offrono valide opportunità lavorative.

Grande soddisfazione per il riscontro ottenuto è stata espressa dal Dirigente Scolastico Francesco Di Girolamo, che ha sottolineato come gli Open day costituiscano “un’occasione importante per vedere la scuola con i propri occhi ed effettuare una scelta più consapevole: il nostro territorio ha bisogno di professionisti pronti ad affrontare le nuove sfide, promuovendo uno sviluppo sostenibile”.

Le porte dell’Istituto si apriranno di nuovo a tutte le famiglie e agli studenti delle scuole secondarie inferiori sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 e, in tali date, sarà possibile iscriversi direttamente a scuola: si ricorda, infatti, che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico potranno effettuarsi dal 9 al 30 gennaio 2023.