ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TURISMO, DOMANI LA PRESENTAZIONE A TERAMO

TERAMO – È stata convocata per domani, martedì 5 luglio alle ore 9,30 presso la sala della biblioteca Delfico in via Melchiorre Delfico a Teramo, la conferenza stampa di presentazione dell’attività del nuovo Istituto tecnico superiore (Its) Turismo – Cultura. Alla conferenza stampa prenderanno parte l’assessore alla Formazione e Istruzione, Pietro Quaresimale, il presidente della Fondazione Its Turismo, Erminio Di Ludovico, la responsabile del Dipartimento Lavoro della Regione, Renata Durante, e il preside dell’Istituto Crocetti, capofila del progetto, Luigi Valentini.