ISTITUTO ZOOPROFILATTICO: CON NOMINA A PRESIDENTE MOLISANO CANTONE TRAMONTA MONOPOLIO ABRUZZESE

TERAMO – La nomina dell’avvocato di Venafro Alfonso Cantone a presidente dell’Istituto zooprofilattico d’Abruzzo e Molise, con sede a Teramo, è destinato a segnare uno spartiacque nella governance dell’importante organismo offre servizi tecnico-scientifici in ambito veterinario e tutela ambientale.

Si è affermato infatti un principio di alternanza territoriale tra le due regioni “azioniste” dell’Izs, a favore di un molisano, dopo un trentennio che la presidenza è stata ad appannaggio dell’Abruzzo.

Cambio della guardia inaccettabile però per consigliere regionale teramano di Abruzzo in comune, Sandro Mariani, che ha invece urlato allo scandalo, ne vedere l’Abruzzo terra di conquista, dopo che anche il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, è romano, e solo abruzzese di origine.

Va però a questo proposito che Cantone, a differenza di quanto è stato scritto, non è invece di Fratelli d’Italia, la sua attività politica come consigliere comunale di Venafro, fino ad ottobre e consigliere provinciale di Isernia, si è svolta semmai in civiche di area Forza Italia, ed è infatti infatti vicino politicamente ad Aldo Patriciello, eurodeputato azzurro di lungo corso e imprenditore della Sanità, anche lui di Venafro.

L’avvocato Cantone era stato designato dal Molise nello scorso mese di ottobre, ma soltanto il 30 marzo, dopo almeno una mezza dozzina di riunioni dei direttivo, è stata trovata la quadra per l’individuazione del presidente, nella triade formata anche dal rappresentante del ministero della Salute, Gaetana Ferri e il designato della Regione Abruzzo, Enzo Pietro Di Giulio, veterinario che aveva fatto ricorso e vinto al Tar contro la nomina dell’altro avvocato Davide Calcedonio Di Giacinto.

In questo caso la ferrea legge dello spoil system della politica abruzzese non è dunque scattato, a differenza di quello che è accaduto per i vertici dirigenziali del Izs, e a incidere è stata l’appartenenza territoriale molisana del presidente.

Non la pensa così Mariani, che in una nota di fuoco ha fatto sarcasticamente “i più sentiti complimenti alla maggioranza di centrodestra che guida l’Abruzzo che dopo averci regalato un Governatore romano è riuscita a fare eleggere, dopo oltre 30 anni, anche un presidente molisano dell’Izs, confermando come ormai il nostro povero Abruzzo, da quando ci sono loro al comando, sia stato ridotto a terra di conquista politica e non”.

E ha aggiunto: evidentemente in Abruzzo non c’era una figura all’altezza, un professionista, perché no proprio un veterinario tanto meritevole di ricoprire un ruolo così importante in una realtà come l’Istituto Zooprofilattico ‘Caporale’ da sempre fiore all’occhiello per questa regione ed autentico vanto a livello nazionale ed internazionale per il teramano”, prosegue Mariani.