ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE, 25 E 26 MARZO CONCERTO AD ATRI: SARA’ TRASMESSO IN STREAMING

ATRI – Si svolgerà nelle giornate di giovedì 25 marzo e venerdì 26 marzo 2021, nel Teatro Comunale di Atri la registrazione del concerto sinfonico, che verrà trasmesso in streaming sui canali Tv e sui social media, dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese con l’esecuzione di brani di Mozart, Haydn, Britten sotto la direzione del Maestro Alessio Pellegrini.

“Siamo orgogliosi di poter ospitare l’Istituzione Sinfonica Abruzzese nello scenario storico del nostro Teatro Comunale – dichiara l’assessora alla Cultura del Comune di Atri, Mimma Centorame – avendo sin da subito ritenuto come Amministrazione Comunale la richiesta pervenuta di effettuare il concerto sinfonico meritevole di essere sostenuta e realizzata. Nel momento difficile che viviamo e che incide negativamente anche sulla promozione della cultura e dell’arte, questa iniziativa rappresenta un evento di prestigio per il nostro Teatro Comunale e il territorio per la qualità artistica dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese e, soprattutto, un mezzo per veicolare l’importanza culturale della musica e il nostro patrimonio storico-artistico in questa fase emergenziale”.