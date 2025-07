ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE: MAZZOCCO NUOVO PRESIDENTE, LE CONGRATULAZIONI DI BIONDI

L’AQUILA – Alberto Mazzocco è il nuovo presidente dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese per il quinquennio 2025-2030.

A dare la notizia, per primo, il sindaco dell’Aquila e presidente dell’Anci Abruzzo Pierluigi Biondi. Poi è arrivata la comunicazione ufficiale dell’Isa.

L’elezione si è svolta oggi pomeriggio presso il Ridotto del Teatro Comunale dell’Aquila “V. Antonellini” nel corso dell’Assemblea dei Soci ISA.

Mazzocco, 77 anni, architetto e già consigliere di Amministrazione dell’Isa, nonché ex assessore nella Giunta di centrodestra del sindaco Biagio Tempesta, è stato eletto al termine delle votazioni che si sono tenute oggi, battendo il presidente uscente Bruno Carioti, 74 anni, compositore, direttore d’orchestra ed ex direttore del Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila, in carica dal 2020.

“Sono sinceramente emozionato ed esprimo la mia gratitudine all’Assemblea dei Soci per la fiducia accordatami. Ringrazio il maestro Carioti che mi ha preceduto e con responsabilità lavorerò per far sì che l’ISA diventi in questo quinquennio un organismo pensante, capace di abitare spazi fisici e mentali inediti. Di rigenerare territori attraverso le vibrazioni sonore e di tessere una rete viva nell’intero Abruzzo. Un’Istituzione Concertistico- Orchestrale che generi pensiero contemporaneo musicale”, le prime parole di Mazzocco.

A comunicare la notizia è stato quindi il sindaco, che scrive: “Esprimo, a nome dell’intera Municipalità aquilana e a titolo personale, le più vive congratulazioni ad Alberto Mazzocco. Una circostanza che rappresenta il giusto riconoscimento a una figura di alto profilo, che ha sempre dimostrato passione, competenza e dedizione tanto nell’attività professionale quanto nell’impegno civico e politico”.

“Sono certo che guiderà con visione e rigore una delle realtà culturali più rappresentative della nostra regione, di cui il Comune dell’Aquila, oltre a essere socio fondatore, è da sempre sostenitore e primo partner istituzionale. Voglio inoltre ringraziare il presidente uscente, Bruno Carioti, per il lavoro svolto in questi anni con serietà e spirito di servizio, anche in passaggi particolarmente complessi”.

“Con il nuovo presidente e con l’intero CdA dell’ISA, ci prepariamo ad affrontare con rinnovato slancio la sfida di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, certi che la musica e l’eccellenza delle nostre istituzioni culturali saranno protagoniste di questo percorso straordinario”, conclude il primo cittadino.

Di seguito la nota dell’Isa.

“Alberto Mazzocco, una lunga carriera di Architetto alle spalle durante la quale ha ricoperto incarichi di responsabilità nel campo della Progettazione, della Pianificazione Territoriale e nell’Urbanistica Ambientale, attivamente coinvolto nella ricostruzione post sisma dell’Aquila e del Cratere, è stato Assessore del Comune dell’Aquila nella Consiliatura 2002 – 2007 dopo essere stato eletto Consigliere Comunale. Nel 2005 ha coordinato il Comitato Perdonanza per diventarne Presidente nel 2006 e nel 2007. Figura di riferimento nel mondo dell’Associazionismo sociale e culturale abruzzese, è entrato nell’Assemblea dei Soci ISA nel 2022 e dal 2024 è Consigliere di Amministrazione.

L’inizio del mandato del Presidente Mazzocco coincide con la ripresa estiva delle attività dell’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese proprio nel momento centrale delle celebrazioni del cinquantesimo anno di attività dell’ente. Fra i prossimi impegni i due concerti in programma per i Cantieri dell’Immaginario: l’11 luglio il primo “Quando il rock mette il frac” con l’eccentrico compositore e direttore d’orchestra Roberto Molinelli che ha riletto in chiave sinfonica i capolavori di Pink Floyd, Elvis, Queen, Metallica e molti altri. Appuntamento il 17 luglio, invece, per il concerto celebrativo del 50° anniversario con la direzione di Jacopo Sipari di Pescasseroli e la partecipazione eccezionale del pianista Giuseppe Albanese in una serata interamente dedicata a Pëtr Il’ič Čajkovskij”.