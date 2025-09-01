ISTRUZIONE: AUMENTA LO STANZIAMENTO STATALE ANCHE PER LE UNIVERSITA’ ABRUZZESI

PESCARA – Buone notizie per le università abruzzesi con un aumento delle risorse da parte del ministero dell’Università.

Per la precisione è di 245,5 milioni (245.526.187 euro) lo stanziamento totale previsto per il 2025 dal Fondo di finanziamento ordinario, il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale.

Nello specifico l’incremento per le Università della regione rispetto al 2024 è dell’1,6% e del 18% rispetto ai 208.132.291 euro stanziati nel 2019. In dettaglio, l’Università degli studi dell’Aquila riceverà 87.344.476 euro, la ‘d’Annunzio’ di Chieti-Pescara potrà contare su un finanziamento di 105.415.174 euro, la dotazione per l’università di Teramo sarà di 30.738.269 euro (il 3,6% in più rispetto al 2024), mentre lo stanziamento per il Gran Sasso Science Institute’ (GSSI) sarà di 22.028.268 euro (+3,8% rispetto all’anno precedente).

“Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita”, ha detto il ministro.