ISTRUZIONE: BOCCHINO (LEGA), “RIMETTERE AL CENTRO DI UNA RIFLESSIONE VIRTUOSA L’AGRARIO DI SCERNI”

VASTO – “Stiamo seguendo da vicino la delicata questione della riforma del dimensionamento scolastico, una questione nazionale che sarà all’attenzione del governo alla luce delle istanze delle altre regioni italiane e, a tale proposito, stiamo lavorando con l’assessore alla istruzione Pietro Quaresimale. Ma in particolare, in Abruzzo vogliamo approfondire la scelta della nostra Giunta regionale di incardinare la nuova sede della direzione del nuovo istituto omnicomprensivo nell’ex istituto comprensivo del comune di Monteodorisio. Questo al posto dell’Istituto Agrario di Scerni”.

Così il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino sulla decisione della Giunta regionale di insediare la sede dell’istituto omnicomprensivo nel comune di Monteodorisio.

“L’istituto agrario di Scerni, per storia ed organizzazione attuale, ha tutte le carte in regola per essere al centro di una discussione e di una riflessione virtuosa, vedremo con il presidente, Marco Marsilio, e con l’assessore Quaresimale, come tradurre concretamente questo principio oggettivo”, conclude Bocchino.