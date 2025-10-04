ISTRUZIONE: CANDIDATURA DEL PROGETTO CAMPUS LAB AL BANDO DEL MINISTERO

L’AQUILA – Su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, la Giunta regionale ha approvato la candidatura del progetto CampusLab Abruzzo, promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Avezzano, nell’ambito dell’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, finalizzato alla realizzazione di campus scolastici per la formazione post-diploma (qualifica EQF5).

Il progetto prevede l’ospitalità settimanale di circa trentacinque studenti provenienti da comuni distanti, con alloggio dal lunedì al venerdì, e mira a creare un polo integrato di istruzione tecnica e professionale.

L’atto prevede la stipula di un accordo di rete tra i soggetti indicati dall’avviso ministeriale, disciplinando modalità di integrazione dell’offerta formativa, condivisione delle risorse, servizi, infrastrutture, condizioni e forme organizzative del campus.

Il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale e riveste carattere di urgenza, per consentire la presentazione della candidatura entro il 10 ottobre 2025

Al momento la dgr è finalizzata allo studio di fattibilità e alle spese tecniche del Campus a cui seguirà un ulteriore atto per la realizzazione del Campus che sarà l’unico in Abruzzo che permetterà anche ai ragazzi fuori sede di poter frequentare le lezioni e i percorsi Its avendo la disponibilità di un alloggio e di tutti i servizi necessari.