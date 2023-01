ISTRUZIONE: DA GIUNTA ABRUZZO VIA LIBERA A DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA

L’AQUILA – Approvato dalla Giunta regionale d’Abruzzo, su proposta dell’assessore Pietro Quaresimale, il dimensionamento della rete scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa.

Per la provincia di Chieti: I.C di Orsogna e I.C. “N. Nicolini” di Tollo con l’accorpamento dei due Istituti e creazione di un nuovo Istituto comprensivo “Orsogna-Tollo”.

Per la provincia di Teramo: I.I.S. Pascal-Comi-Forti I.I-S. Alessandrini-Marino di Teramo vengono accorpati con creazione di un nuovo Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti”.

Per la provincia di Pescara, nuova Offerta d’Istruzione e precisamente per l’Istituto Omnicomprensivo di Popoli indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”. Per l’Istituto I.I.S. Alessandrini, indirizzo “Chimica, materiali e biotecnologie – articolazione biotecnologie sanitarie, per I.T.C.G. Aterno Manthonè di Pescara, indirizzo “Grafica e Comunicazione nell’ambito del Settore Tecnologico.