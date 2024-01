TERAMO – “Dal novembre del 2022 ad oggi abbiamo investito in Abruzzo qualcosa come 461 milioni di euro per la scuola abruzzese, risorse significative, oltre 321 milioni di euro per l’edilizia scolastica, soltanto sulla messa in sicurezza 46,5 milioni di euro”.

Sono alcuni dei numeri riferiti dal ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine di una visita a Teramo, rispondendo ai giornalisti sullo stato di salute della scuola in Abruzzo. Il ministro è stato accompagnato, tra gli altri, dall’assessore regionale all’Istruzione Formazione Pietro Quaresimale.

“Sulle nuove palestre – ha aggiunto – ho voluto, esplicitamente per le scuole del Mezzogiorno, tra cui anche l’Abruzzo, un investimento particolare, oltre i fondi del Pnrr, qualcosa come 13,5 milioni di euro; sugli asili nido quasi 206 milioni di euro; sulle mense scolastiche, anche qui con finanziamenti extra, 21,5 milioni di euro, e sul discorso delle scuole nuove qualcosa come 33,8 milioni di euro”.

E sui progetti: “D’intesa con la Regione Abruzzo e con l’assessorato, abbiamo deciso di potenziare tutto il percorso degli Its: si tratta di una sfida strategica”.

Parlando del tema dello sviluppo della filiera, il ministro ha sottolineato che “alcune scuole abruzzesi hanno accettato e accolto l’invito del ministero di aderire alla sperimentazione della riforma dell’istruzione tecnico-professionale, così come anche alcune scuole abruzzesi hanno aderito al Liceo del Made in Italy”.

Tornando al potenziamento degli Its, Valditara ha spiegato che “l’Abruzzo è una regione straordinaria, è una regione che ha grandi opportunità, grandi potenzialità: vogliamo investire nel percorso della formazione tecnologica, perché dà le basi e le fondamenta per lo sviluppo imprenditoriale e industriale di una regione”.