ISTRUZIONE, QUARESIMALE IN VISITA A SCUOLE MEDIE TERAMANE: “CLIMA DI GRANDE SODDISFAZIONE”

PESCARA – L’assessore all’Istruzione, Pietro Quaresimale, questa mattina ha visitato alcune scuola medie della provincia di Teramo le cui attività didattiche sono riprese dopo le vacanze natalizie e con il ritorno in zona gialla dell’Abruzzo. Per molti alunni si è trattato di un felice ritorno tra i banchi di scuola.

“Ho avuto modo di riscontrare effettivamente un clima di grande soddisfazione – ha detto Quaresimale -. Gli alunni e il personale docente e non docente hanno salutato con favore il ritorno in classe a ranghi completi dopo un parziale stop di un mese e mezzo. I docenti hanno sottolineato le difficoltà e le lacune della didattica a distanza, che può essere una soluzione transitoria ma non certamente la chiave definitiva all’apprendimento scolastico”.

L’assessore Quaresimale ha inoltre annunciato che lunedì si recherà presso alcune le scuole medie superiori per salutare il ritorno in classe dopo circa tre mesi di didattica a distanza.

